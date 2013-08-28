وزير التجارة يدعو المستثمرين البريطانيين للاستثمار فى مصر

دعا منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، المستثمرين البريطانيين لضخ المزيد من استثماراتهم فى السوق المصرية، والاستفادة من حزم التيسيرات والاتفاقيات التى وقعتها مصر مع مختلف دول العالم.

وأكد حرص الحكومة على المضى قدماً فى إقامة نظام ديمقراطى متكامل يحقق الحرية والعدالة الاجتماعية لكافة فئات الشعب المصرى، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصرى رغم الظروف الصعبة التى يمر بها حالياً، إلا أن معدلات النمو سواء الصناعى أو على مستوى التصدير فى إزدياد وهو ما يؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصرى باعتباره أحد أهم الاقتصادات فى المنطقة العربية والإفريقية.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التى عقدها الوزير مع جيمس وات سفير بريطانيا بالقاهرة اليوم، والتى تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين مصر وبريطانيا خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لبث الثقة والطمأنينة وتحقيق الاستقرار السياسى والأمنى لتوفير المناخ المواتى والجاذب للمستثمرين العرب والأجانب واستعادة ثقتهم للاستثمار فى قطاعات الاقتصاد المصرى إلى جانب الحفاظ على الصناعة الوطنية وتحقيق الاستقرار للكيانات الاقتصادية القائمة بهدف دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز لتسهيل عملية الاستثمار فى المجال الصناعى والتجارى.

ومن جانبه أكد جميس وات سفير بريطانيا بالقاهرة، حرص بلاده على مساندة مصر، خاصة خلال الظروف الراهنة حتى تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية فى أقرب وقت ممكن، معرباً عن تمنيات بريطانيا بأن تستقر الأوضاع فى مصر سريعاً للوصول إلى الديمقراطية الكاملة وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى فى إقامة دولة مدنية حديثة، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى يتمتع بثقة كبيرة لدى المستثمرين البريطانيين باعتباره أحد أهم الأسواق الواعدة فى المنطقة، حيث يجرى حالياً الترتيب لزيارة وفد من رجال الأعمال البريطانيين لزيارة مصر خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر لبحث إقامة استثمارات جديدة لهم بمصر خلال المرحلة المقبلة.