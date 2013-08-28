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خالد النبوى يقدم شخصية “مصطفى محمود” فى مسلسل العالم والايمان

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خالد النبوى يقدم شخصية “مصطفى محمود” فى مسلسل العالم والايمان خالد النبوى يقدم شخصية “مصطفى محمود” فى مسلسل العالم والايمان

يقدم الفنان خالد النبىوى شخصية المفكر المصرى الراحل د مصطفى محمود .وذلك فى  مسلسل”العالم والإيمان” الذى يتناول السيرة الذاتييه له .

وتشارك  نيللى كريم فى بطولة المسلسل وتقدم  شخصية ملكة جمال زوجة مصطفى محمود الأولى .

ومن جانبه أكد أحمد عبد العاطى منتج العمل لموقع السينما.كوم أن هناك تحضيرات يومياً مع القائمين على المسلسل للوقوف على كل التفاصيل الخاصة بحياة العالم الراحل، لافتاً أن هناك معلومات جديدة فى حياة العالم الراحل مصطفى محمود تظهر بشكل يومى، وأضاف عبد العاطى أن وليد يوسف كاتب المسلسل سافر إلى لبنان للقاء بعض الشخصيات التى كانت على علاقة بالعالم الجليل للحصول منهم على معلومات جديدة .

وأوضح المنتج أحمد عبد العاطى أن التصوير سوف يبدأ منتصف أكتوبر القادم، وأن عدد حلقات المسلسل سوف تحدد توقيت عرضه مشيراً أنه فى حال تناولنا أحداث المسلسل فى 30 حلقة فسوف يتم عرض العمل فى موسم رمضان 2014، وإن زادت الحلقات عن ذلك سوف يتم عرضه بعيداً عن شهر رمضان.

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