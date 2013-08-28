ارتفاع اصابات في حادث قطار طنطا إلى 14 بينهم 3 إصابات خطيرة

ارتفع عدد الإصابات في حادث قطار كفر الشيخ طنطا أمام قرية شبشير الحصة مركز طنطا إلى 14 حالة بينهم 3إصابات خطيرة ،صرح بذلك الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية.

وأضاف بأنه تم وضع الحالات الخطيرة في العناية المركزة إلى جانب وضع باقي الإصابات تحت الملاحظة بمستشفى طنطا الجامعي

في الوقت الذي قامت فيه الأجهزة الأمنية بإحضار لوادر وتم رفع أثار الحادث من على القضبان وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها بعد توقف أكثر من 3ساعات.

كان القطار 542 ركاب المنصورة طنطا قد اصطدم مساء اليوم الأربعاء بحافلة سياحية ما أسفر عن سقوط ضحايا.