أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. أونا

مجلس القضاء الأعلى يعلن حركة ترقيات تضم 674 قاضي

Google+ Print
مجلس القضاء الأعلى يعلن حركة ترقيات تضم 674 قاضي مجلس القضاء الأعلى يعلن حركة ترقيات تضم 674 قاضي

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبدالله رئيس محكمة النقض، على مشروع قانون الحركة القضائية للجزء الأول والذى شمل ترقية 674 قاضيا فى درجات مختلفة.

وشملت الحركة ترقية 35 قاضيا لدرجة نائب رئيس محكمة النقض وتعيين 41 قاضيا من محاكم الاستئناف قضاة بمحكمة النقض و148 نائب استئناف رؤساء بمحاكم الاستئناف و142 قاضيا نواب للرئيس بمحاكم الاستئناف و302 رئيسا بالمحكمة من الفئة “أ” إلى درجة قضاة بمحاكم الاستئناف.

وقال بيان صادر من مجلس القضاء الأعلى إن المجلس راعى في قانون الحركة تحقيق رغبات القضاة مراعاة للظروف الصحية والاجتماعية، على أن تتلقى الأمانة العامة اعتراضات القضاة لمدة أسبوع اعتبارا من يوم السبت المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا