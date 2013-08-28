فشل الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن فى الوصول إلى توافق حول سوريا

لم تحقق الجلسة غير الرسمية التي عقدها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم حول سوريا، أي توافق بين الأعضاء على مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا لإدانة النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين العزّل، وللمطالبة بحماية المدنيين.

وأفادت المعلومات التي حصل عليها مراسل الأناضول، أن ممثلي الدول دائمة العضوية بالمجلس الدولي، وهى الولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا، وفرنسا والصين، قد ناقشوا في جلسة اليوم مشروع القرار البريطاني، وعقب انتهائه غادر ممثلو الدول مقر المبنى دون الإجابة على أسئلة الصحفيين حول ما تم التوصل إليه بالجلسة.

ولقد عارضت روسيا في جلسة اليوم مشروع القرار البريطاني”الذي يدين استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، ويدعو إلى اتخاذ تدابير لحماية المدنيين”، بحسب مراسل الأناضول، الذي أشار إلى أنه لم يحدث أي توافق بين ممثلي الدول الخمس على أي قرار موحد.