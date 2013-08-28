الداخلية: ضبطنا شخص وأصيب آخر في الاشتباكات ونمشط المكان

صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية أنه فى حوالى الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس الجارى رصدت القوات المكلفة بمتابعة الحالة الأمنية بمنطقة شارع البطل أحمد عبد العزيز وشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين سماع أصوات إطلاق أعيرة نارية .

حيث انتقلت على الفور قوات العمليات الخاصة بالأمن المركزى وأجهزة البحث بمديرية أمن الجيزة إلى المنطقة لتمشيط العقارات الكائنة بها .

وقد تم ضبط أحد الأشخاص المشتبه به لمحاولته الهروب من مكان الواقعة وجارى مناقشته وفحص موقفه، وتبين إصابة أحد المواطنين بطلق خرطوش بذراعه الأيسر وتم نقله للمستشفى للعلاج.

تم تشكيل فريق بحث للوصول إلى حقيقة الواقعة والوقوف على ملابساتها، وسيتم إصدار بيان تفصيلى بما تسفر عنه التحريات والفحص.