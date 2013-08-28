الجيش السورى الحر يستهدف "المخابرات الجوية" لقوات النظام بدمشق

استهدف مقاتلو المعارضة السورية مبنى المخابرات الجوية شرقى العاصمة دمشق بقذائف الهاون، وذلك بعد ساعات من إطلاق صاروخى "أرض-أرض" من مواقع القوات الحكومية على حيى جوبر والقدم فى العاصمة.

وأكد المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بيان أنه تم "استهدفت اليوم الكتائب المقاتلة بقذائف الهاون مبنى المخابرات الجوية فى منطقة العباسيين، ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية فى صفوف القوات النظامية".

وبث ناشطون شريط فيديو على موقع "يوتيوب" تبدو فيه قذائف هاون وهى تنطلق من مدفع صغير، مع تعليق مكتوب "استهداف فرع جوية العباسيين".

ويتصاعد بعد إطلاق القذائف الدخان فى منطقة بعيدة نسبيا لا يمكن تحديدها. ويحمل الشريط شعار "لواء أبى ذر الغفارى".

وكان المرصد أفاد عن استهداف حى جوبر بصاروخ "أرض-أرض" من قبل القوات الحكومية، ثم سقوط صاروخ آخر من النوع نفسه على القدم، مشيرا إلى اشتباكات فى جوبر بين القوات الحكومية ومقاتلين معارضين.

وسيطرت كتائب مقاتلة قبل أشهر على أجزاء كبيرة من حى جوبر الذى تحاول القوات الحكومية استرداده.

من جهتها، أشارت الهيئة العامة للثورة السورية إلى "قصف مدفعى على طريق المتحلق الجنوبى فى دمشق على أطراف مدينة عربية" فى الريف، مع "رصد تحرك لشاحنات ضخمة يرجح أنها تنقل أسلحة وذخائر من مستودعات اللواء 105 حرس جمهورى المتمركز على قمة جبل قاسيون".