الكويت تدعو أبو سهمين لحضور المؤتمر العربى الأفريقى

دعا رئيس دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، رئيس المؤتمر الوطنى العام فى ليبيا نورى أبو سهمين لحضور المؤتمر العربى الأفريقى الذى سيقام بالكويت فى شهر نوفمبر المقبل.

وقال السفير الكويتى لدى ليبيا مبارك العدوانى، بحسب المكتب الإعلامى بالمؤتمر الوطنى أنه سلم رئاسة المؤتمر الوطنى رسالة خطية من قبل رئيس دولة الكويت عبارة عن دعوة موجه لرئيس المؤتمر الوطنى العام لحضور المؤتمر العربى الأفريقى الذى سيقام بدولة الكويت.

وأضاف السفير أن المؤتمر يتعلق بالعلاقات العربية الأفريقية وعقد فى السابق فى مصر وليبيا وسيعقد منتصف نوفمبر القادم بالكويت.