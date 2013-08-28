أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الكويت تدعو أبو سهمين لحضور المؤتمر العربى الأفريقى

Google+ Print
الكويت تدعو أبو سهمين لحضور المؤتمر العربى الأفريقى الكويت تدعو أبو سهمين لحضور المؤتمر العربى الأفريقى

دعا رئيس دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، رئيس المؤتمر الوطنى العام فى ليبيا نورى أبو سهمين لحضور المؤتمر العربى الأفريقى الذى سيقام بالكويت فى شهر نوفمبر المقبل.

وقال السفير الكويتى لدى ليبيا مبارك العدوانى، بحسب المكتب الإعلامى بالمؤتمر الوطنى أنه سلم رئاسة المؤتمر الوطنى رسالة خطية من قبل رئيس دولة الكويت عبارة عن دعوة موجه لرئيس المؤتمر الوطنى العام لحضور المؤتمر العربى الأفريقى الذى سيقام بدولة الكويت.

وأضاف السفير أن المؤتمر يتعلق بالعلاقات العربية الأفريقية وعقد فى السابق فى وليبيا وسيعقد منتصف نوفمبر القادم بالكويت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية