وزيرة فلسطينية: برنامج تكنولوجى متكامل لتطوير مدينة بيت لحم

أكدت صفاء ناصر الدين، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، وضع برنامج متكامل لتطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية لمدينة بيت لحم بما يتناسب مع مكانة وتاريخ المدينة العريقة.

وقالت وزيرة الاتصالات الفلسطينية خلال زيارتها اليوم لعدد من المنشآت التكنولوجية بمدينة بيت لحم، إنه جاء الوقت لتنمية المدينة لمواكبتها المدن المتقدمة خاصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت أنه سيتم تطوير البرامج والخرائط التفاعلية على شبكات الإنترنت، والتى من شأنها الاستدلال على المناطق والمواطنين، مؤكدة أن بدء العمل بمحافظة بيت لحم بالمخطط الهيكلى للمدينة يعد من الإنجازات التى تسهم فى التطوير الهيكلى والبنية التحتية للمدينة.

ومن جانبه أكد محافظ بيت لحم جمال حمايل، أنه تم وضع منظومة عمل لتنظيم فترات العمل خاصة فى مقاهى الإنترنت والتى تستخدم العديد من الأطفال، مشيراً إلى أنه سوف يتم تطبيق القانون بحزم للحيلولة دون عمل الأطفال.