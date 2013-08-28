مدرب أورلاندو: سنكرر مع الزمالك ما فعلناه بالأهلي

أكد الفرنسي روجير دي سا المدير الفني لفريق أورلاندو بايرتس أن فريقه جاء لمواجهة الزمالك بمصر من أجل تحقيق الفوز كما فعل مع مواطنه الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الزمالك مع أورلاندو يوم الأحد المقبل على ملعب الجونة وهو نفس الملعب الذي تغلب فيه الفريق الجنوب إفريقي على الأهلي بلاثية نظيفة.

وقال دي سا للصحفيين "جئنا لمواجهة الزمالك من أجل تحقيق الفوز لا غيره، 3 نقاط يصعدوا بنا إلى نصف النهائي وهو ما نطمح للخروج به من تلك المباراة كي نرتاح في المباراتين المتبقيتين لنا".

وكان أورلاندو قد حقق 7 نقاط في مبارياته الـ3 الأولى ويحتاج إلى 4 نقاط من المباريات المتبقية له دون النظر لنتائج المنافسين من أجل ضمان الصعود رسميا.

وأضاف دي سا "سنحقق مع الزمالك ما فعلناه مع الأهلي عندما فزنا عليه بملعبه".

يذكر أن أورلاندو قد تغلب على الزمالك في المباراة الأولى بنتيجة كبيرة قوامها 4-1.