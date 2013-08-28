أورلاندو يتدرب مباشرة بعد الوصول من السفر دون راحة

تدرب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي مباشرة عقب وصوله إلى الجونة دون أن يحصل على راحة استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل.

ووصل فريق أورلاندو يوم الأربعاء إلى الجونة وأمر روجر دي سا المدير الفني للفريق لاعبيه بالتدرب دون راحة.

ويحل أورلاندو بايرتس ضيفا على الزمالك يوم الأحد المقبل في المباراة التي ستقام على ملعب الجونة في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وكان أورلاندو بايرتس قد تصدر المجموعة الأولى منفردا برصيد 7 نقاط بعد مرحلة الذهاب بتحقيقه الفوز على الأهلي والزمالك وتعادل مع ليوبار الكونغولي.