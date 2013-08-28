زوجة شهيد الأهرام وقعت على تمرد وفوضت السيسي ولا أريد سوى حقي زوجي

قالت الزميلة إسراء قنديل زوجة شهيد الأهرام الزميل تامر عبد الرؤوف أنها وابنتها الصغيرة سارة لا تريدان إلا حق زوجها الراحل الذي توفي بطلق ناري عن طريق الخطأ في أحد الأكمنة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

أكدت زوجة الشهيد للإعلامي جابر القرموطي في مداخلة هاتفية الأربعاء أغسطس أنها من الذين وقعوا على استمارة تمرد، ونزلت في 30 يونيو ضد الرئيس المعزول محمد مرسي مع زوجها ونزلت أيضا لتفويض الفريق السيسي في 27 يوليو، بالتالي ترفض أي مزايدة على الجيش المصري واستغلال الحادث الأليم للمساس به، لكنها في الوقت نفسه تريد تحقيق العدالة ومعاقبة من أخطأ في حق زوجها وحرمها منه للأبد.

من جانبه قال عمر سامي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الأهرام في اتصال مع برنامج مانشيت، أن كل أسرة الأهرام تدعم عائلة الزميل الراحل، وأنه تقرر تعيين زوجته في نفس موقعه خصوصا وأنها بالأساس مراسلة لبوابة الأهرام الالكترونية من دمنهور،و على الهواء مباشرة تلقت الزميلة دعوة للحضور إلى مكتب رئيس مجلس إدارة الأهرام صباح الأحد المقبل لمتابعة تفاصيل انضمامها رسميا لأسرة الأهرام .

شهدت الحلقة نفسها مطالبة جابر القرموطي لنقيب الصحفيين ضياء رشوان بسرعة التدخل لحل أزمة مرور الزملاء أعضاء النقابة من الأكمنة الأمنية بعد سريان الحظر، حيث ترفض الأكمنة الاعتراف بكارنيه النقابة وتطالب بتصريح مرور لم يحصل عليه سوى عدد قليل من الصحفيين ومن المفترض أن يخصص أصلا للعاملين في الحقل الصحفي والاعلامي من غير أعضاء النقابة، لأن المتعارف عليه في هذه الظروف أن كارنيه النقابة هو الأساس .