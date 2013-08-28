وزير النقل يعين الحلو رئيسا للنقل الحضرى وعبد الصبور مديرا لمكتبه

أكد مصدر بوزارة النقل أن الوزير إبراهيم الدميرى أصدر اليوم الأربعاء قرارا بتعيين المهندس مرسى الحلو رئيس الإدارة المركزية لقطاع مكتب الوزير رئيسا جديدا لجهاز النقل الحضرى، بدلا من الدكتور محمد الفرماوى المحسوب على جماعة الإخوان.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن الدميرى أصدر قرارا آخر بندب محمد عبد الصبور ليصبح رئيسا للإدارة المركزية لقطاع مكتب الوزير خلفا للمهندس مرسى الحلو، حيث كان يشغل عبد الصبور رئيس إدارة مركزية بوزارة التعاون الدولى، وقبل نحو 6 أشهر كان يشغل مدير عام بإدارة التعاون الدولى بوزارة النقل.