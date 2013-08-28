وزير الخارجية يلتقى وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى

التقى وزير الخارجية "نبيل فهمى" اليوم وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى، برئاسة ألفا عمر كونارى رئيس مالى الأسبق، وعضوية داليتا محمد رئيس وزراء جيبوتى الأسبق.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى بيان اليوم أن "فهمي" حرص خلال اللقاء على وضع الوفد الأفريقى فى الصورة بالنسبة لأخر التطورات الداخلية التى تلت زيارة الوفد الأولى فى نهاية يوليو الماضى، خاصة الأعمال الإرهابية والإجرامية التى وقعت خلال الأيام الماضية بما فى ذلك قتل جنود الأمن المركزى والاعتداء على منشآت الدولة ودور العبادة وترويع المدنيين، وأكد الوزير مسئولية الحكومة فى توفير الأمن وفرض النظام والقانون.

أضاف المتحدث أن وزير الخارجية تناول أيضاً خلال اللقاء المسار السياسى الذى تتحرك فى إطاره الحكومة لتنفيذ عناصر خارطة المستقبل بما يؤدى إلى إقامة ديمقراطية حقيقية وعصرية، منوها إلى أن الوفد الأفريقى حرص على تقديم الشكر للحكومة المصرية على إتمام الزيارة الثانية وتفهمه لمسئولية الحكومة فى فرض الأمن والنظام العام، وأن تدويل الأوضاع فى مصر هو مسألة غير مقبولة ولن تؤدى إلى نتائج إيجابية.

فيما أشار الوفد لضرورة نبذ العنف من جانب القوى السياسية، ودعم الاتحاد الأفريقى الكامل لخارطة الطريق فى إطار عملية سياسية شاملة، والنظر إلى المستقبل باعتبار أن عقارب الساعة لا يمكن أن تعود للوراء، وأن اللجنة الأفريقية تقف إلى جانب الشعب المصرى فى سعيه لإقامة ديمقراطية حقيقية.