أخبار عاجلة

الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الخارجية يلتقى وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى

Google+ Print
وزير الخارجية يلتقى وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى وزير الخارجية يلتقى وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى

التقى وزير الخارجية "نبيل فهمى" اليوم وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى، برئاسة ألفا عمر كونارى رئيس مالى الأسبق، وعضوية داليتا محمد رئيس وزراء جيبوتى الأسبق.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى بيان اليوم أن "فهمي" حرص خلال اللقاء على وضع الوفد الأفريقى فى الصورة بالنسبة لأخر التطورات الداخلية التى تلت زيارة الوفد الأولى فى نهاية يوليو الماضى، خاصة الأعمال الإرهابية والإجرامية التى وقعت خلال الأيام الماضية بما فى ذلك قتل جنود الأمن المركزى والاعتداء على منشآت الدولة ودور العبادة وترويع المدنيين، وأكد الوزير مسئولية فى توفير الأمن وفرض النظام والقانون.

أضاف المتحدث أن وزير الخارجية تناول أيضاً خلال اللقاء المسار السياسى الذى تتحرك فى إطاره الحكومة لتنفيذ عناصر خارطة المستقبل بما يؤدى إلى إقامة ديمقراطية حقيقية وعصرية، منوها إلى أن الوفد الأفريقى حرص على تقديم الشكر للحكومة المصرية على إتمام الزيارة الثانية وتفهمه لمسئولية الحكومة فى فرض الأمن والنظام العام، وأن تدويل الأوضاع فى هو مسألة غير مقبولة ولن تؤدى إلى نتائج إيجابية.

فيما أشار الوفد لضرورة نبذ العنف من جانب القوى السياسية، ودعم الاتحاد الأفريقى الكامل لخارطة الطريق فى إطار عملية سياسية شاملة، والنظر إلى المستقبل باعتبار أن عقارب الساعة لا يمكن أن تعود للوراء، وأن اللجنة الأفريقية تقف إلى جانب الشعب المصرى فى سعيه لإقامة ديمقراطية حقيقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية