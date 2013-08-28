أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. DMC

حرب أسعار بين الشركات الآسيوية المنتجة لشاشات العرض فائقة الوضوح

Google+ Print
حرب أسعار بين الشركات الآسيوية المنتجة لشاشات العرض فائقة الوضوح حرب أسعار بين الشركات الآسيوية المنتجة لشاشات العرض فائقة الوضوح

كتب : أ ش أ الأربعاء 28-08-2013 17:13

رجح خبراء تقنيون صينيون، اليوم، أن تؤدي التخفيضات التي أعلنتها شركات تكنولوجية كبرى في كوريا الجنوبية واليابان إلى انخفاض في شاشات العرض التليفزيونية كبيرة الحجم في جنوب شرق آسيا واشتعال حرب أسعار بين الشركات الكبرى المنتجة لهذه النوعية من الشاشات خلال الربع لأخير من العام 2013 الجاري، وبما يمهد لتراجع في أسعار هذه الأجهزة التقنية في العالم كله.

ونقل موقع "ديجي وو" الصيني المتخصص في أخبار التكنولوجيا عن الخبراء قولهم: "إن شركات سامسونج الكورية وسوني اليابانية أعلنتا منذ يومين عن إجراء تخفيضات في أسعار الشاشات الخاصة بسامسونج والعاملة بدقة 4 ث بحوالي 1000 دولار لبعض الطرازات، وهو الأمر المشابه للتخفيضات التي أعلنت عنها سوني قبل عدة أيام".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي

برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي

هل تتراجع أسعار السلع في الأسواق بعد خفض الدولار الجمركي؟

هل تتراجع أسعار السلع في الأسواق بعد خفض الدولار الجمركي؟

300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري

300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم