حرب أسعار بين الشركات الآسيوية المنتجة لشاشات العرض فائقة الوضوح

كتب : أ ش أ الأربعاء 28-08-2013 17:13

رجح خبراء تقنيون صينيون، اليوم، أن تؤدي التخفيضات التي أعلنتها شركات تكنولوجية كبرى في كوريا الجنوبية واليابان إلى انخفاض في أسعار شاشات العرض التليفزيونية كبيرة الحجم في جنوب شرق آسيا واشتعال حرب أسعار بين الشركات الكبرى المنتجة لهذه النوعية من الشاشات خلال الربع لأخير من العام 2013 الجاري، وبما يمهد لتراجع في أسعار هذه الأجهزة التقنية في العالم كله.

ونقل موقع "ديجي وو" الصيني المتخصص في أخبار التكنولوجيا عن الخبراء قولهم: "إن شركات سامسونج الكورية وسوني اليابانية أعلنتا منذ يومين عن إجراء تخفيضات في أسعار الشاشات الخاصة بسامسونج والعاملة بدقة 4 ث بحوالي 1000 دولار لبعض الطرازات، وهو الأمر المشابه للتخفيضات التي أعلنت عنها سوني قبل عدة أيام".