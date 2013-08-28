ضبط 12300 قرص مخدر بحملة أمنية بالأقصر

قامت حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر وبرئاسة قيادات المديرية بمداهمة عدد من البؤر الاجرامية ، وقد أسفرت الحملة عن ضبط المدعو “الشاذلي حجاج محمود” وشهرتة “حسن البرنس” 34 سنة عامل ومقيم ابو الجود دائرة القسم وبحوزته الأتى (بندقيه الية عيار 7.62 x 39 وعدد 3 خزنة لذات السلاح وعدد 22 طلقة من ذات العيار – 3700 قرص تامول اكس 225 – 600 قرص ترامادول – 8000 قرص ترامادول 100 – 2 كجم من مخدر الحشيش – 10 كجم من مخدر البانجو – عدد 2 سلاح ابيض عبارة عن سنجة ومطواه – فرد روسي محلي الصنع – 10 تليفون محمول – مبلغ مالي وقدرة 4595 جنيه مصرى) وتم عمل المحضر اللازم والعرض على النيابة للتصرف.