أخبار عاجلة

الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط 12300 قرص مخدر بحملة أمنية بالأقصر

Google+ Print
ضبط 12300 قرص مخدر بحملة أمنية بالأقصر ضبط 12300 قرص مخدر بحملة أمنية بالأقصر

قامت حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر وبرئاسة قيادات المديرية بمداهمة عدد من البؤر الاجرامية ، وقد أسفرت الحملة عن ضبط المدعو “الشاذلي حجاج محمود” وشهرتة “حسن البرنس” 34 سنة عامل ومقيم ابو الجود دائرة القسم وبحوزته الأتى (بندقيه الية عيار 7.62 x 39 وعدد 3 خزنة لذات السلاح وعدد 22 طلقة من ذات العيار – 3700 قرص تامول اكس 225 – 600 قرص ترامادول – 8000 قرص ترامادول 100 – 2 كجم من مخدر الحشيش – 10 كجم من مخدر البانجو – عدد 2 سلاح ابيض عبارة عن سنجة ومطواه – فرد روسي محلي الصنع – 10 تليفون محمول – مبلغ مالي وقدرة 4595 جنيه مصرى) وتم عمل المحضر اللازم والعرض على النيابة للتصرف.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا