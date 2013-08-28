افتتاح أول خط ساخن لخدمات الطوارئ والعناية المركزة بـ"الصحة"

"الرباط": تفعيل "الميكنة الإلكترونية" في مستشفيات القاهرة الكبرى.. والخط الساخن يتيح أماكن الغسيل الكلوى والمناظير والأشعة والسموم

كتب : طارق عبدالعزيز الأربعاء 28-08-2013 16:40

افتتحت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، والدكتور هاني محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية، مشروع ميكنة خدمات الرعايات الحرجة والعاجلة بديوان عام وزارة الصحة، والمزودة بأول خط ساخن يتيح تلك الخدمات.

وقال وزير التنمية الإدارية، إن المشروع الجديد يوفر المعلومات اللازمة عن الخدمات الطبية للمريض وفقاً لبيانات محددة ودقيقة ومحدثة على مدار اليوم، فيما يخص الأماكن التي تقدم الغسيل الكلوي، ومناظير الجهاز الهضمي العاجلة، والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسى، وكذلك الاستعلام والتواصل مع مراكز السموم.

وأضاف، على هامش افتتاح الخط الساخن 137، أن الخط يتيح فرص حصول المريض على الخدمة الصحية بشكل كامل، وهو أول بروتوكول تعاون توقعه وزارة الصحة مع وزارة التنمية الإدارية، مشيراً إلى أن تسجيل بيانات دخول وخروج المرضى بالحاسبات وتخزينها أمر ضروري، وكذلك بيانات الإشغال بالحاسب المركزي الخاص بمركز الخدمات الطارئة لحظيا، وتجهيز تقارير الأسرّة والحضانات الشاغرة وربطها بمركز الاتصال، كما يستقبل مركز الخدمات الطارئة بوزارة الصحة طلبات الاستعلام من المواطنين أو المستشفيات أو سيارات الإسعاف لتوجيه المريض لأقرب مستشفى مجهز لحالته الصحية.

من جانبها، قالت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، إنها تعمل على ميكنة قطاعات الصحة والخدمات الطارئة بها، لافتة إلى أن الهدف من الميكنة الإلكترونية لخدمات الطوارئ هو التواصل بين المستشفيات بعضها البعض ومركز الخدمات الطارئة بالوزارة، لإيجاد آلية إلكترونية للتنسيق في النقل بين المستشفيات وتوفير الوقت في إيجاد حلول مناسبة للمواطن، لافتة إلى أن هذه الخدمة تساعد مرضى العناية المركزة والحضانات والحروق، كما يتم الرد على طالبي الخدمة على مدار 24 ساعة.

وأشارت "الرباط"، إلى أنه تم تفعيل البرنامج في كافة مستشفيات الوزارة بالقاهرة الكبرى بالقطاع العلاجي وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات والمعاهد التعليمية والتأمين الصحي، إضافة إلى الربط مع مركز الخدمات الطارئة لتوفير الخدمة لحظة بلحظة، وتفعيل الخدمة بباقي المحافظات من خلال خطة زمنية محددة.