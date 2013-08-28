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9 فوائد صحية وجمالية لـ"المانجو".. تقلل من خطر السرطان وتساعد على الهضم وتمنع الشيخوخة

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9 فوائد صحية وجمالية لـ"المانجو".. تقلل من خطر السرطان وتساعد على الهضم وتمنع الشيخوخة 9 فوائد صحية وجمالية لـ"المانجو".. تقلل من خطر السرطان وتساعد على الهضم وتمنع الشيخوخة

كتب : منى السداوي الأربعاء 28-08-2013 17:34

"المانجو" فاكهة لذيذة، يحبها الجميع، لطعمها المميز ورائحتها الجذابة، دون التفكير في فوائدها الكثيرة، التي توجد خلف الطعم الرائع، ولذلك تيرز لكِ "الوطن" تسع فوائد صحية وجمالية للمانجو:

1- تقلل من خطر السرطان:

حيث تحتوي المانجو على مادة "الفينول"، وهي مادة مضادة للأكسدة، تعمل على التقليل من مخاطر الإصابة بالسرطانات، كالبروستاتا، كما أنها غنية بالألياف الغذائية التي تسمى "البكتين"، والتي تعمل على منع الخلايا السرطانية من النمو.

2- تساعد على الهضم:

تحتوي المانجو على الإنزيمات الهضمية، التي تعمل على تحطيم البروتينات وتهدئة المعدة، والتقليل من الحموضة، كما أنها تعمل على التقليل من الإمساك وتخفيف آلامه، وتقضي أيضا على الدوسنتاريا.

3- تعمل على تثبيت مستويات السكر في الدم:

على عكس ما يظنه الكثيرون، أن المانجو تعمل على زيادة نسبة السكر في الدم، أثبتت الدراسات أنها تعمل على تثبيت مستوي الأنسولين في الدم.

4- معالجة حبوب الشباب:

تعمل المانجو على ترطيب البشرة، مع الاستمرار في غسل البشرة بماء فاتر، كما يمكن طحن لب المانجو وخلطه بعسل النحل، وعمل "ماسك" يومي، فهو يساعد على تفتيح المسام المسدودة، وشد الجلد، والقضاء على حب الشباب، ومنع ظهوره بعد العلاج.

5- تمنع الشيخوخة:

تعتبر المانجو مصدر طبيعي لفيتاميني A و C، ما يساعد في إنتاج الكولاجين، الذي يسهم في بناء الأنسجة الضامة، ويقوي الأوعية الدموية في الجسم، ما يعمل على مكافحة الشيخوخة.

6- تزيد مناعة الجسم:

تحتوي المانجو على "بيتا كاروتين"، التي تساعد في تحسين الجهاز المناعي للجسم، كما أنها تعمل على حماية الجسم من الأمراض.

7- علاج فقر الدم:

تحتوي المانجو على وفرة من الحديد، الذي يساعد على علاج فقر الدم.

8- تحسين صحة العين:

تعتبر المانجو مصدر جيد لفيتامين A، وهو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية، فهو يعمل على علاج "العشى الليلي"، وجفاف القرنية، والأخطاء الانكسارية، والحكة وحرقان العين.

9- تحفيز وظائف المخ:

يوجد بالمخ البشري الكثير من الشعيرات الدموية والأعصاب، التي تتلف مع مرور الوقت، والمانجو تحتوي على فيتامين B-6، الذي يعمل على تجديد الشعيرات الدموية القابلة للتلف.

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DMC

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