سفراء مصر باليونان والتشيك وأوغندا يعرضون حقيقة الاوضاع الداخلية وتعزيز التعاون

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بان محمد عبد الحكم سفير مصر فى براغ أكد فى أعقاب المؤتمر الصحفى الذى تم عقده فى مقر السفارة، ان كبرى الشركات التشيكية السياحية EXIM TOURS – FISHER- BLUE STYLE – CEDOK – ALEXANDRIA أعلنت عن اعتزامها استئناف رحلاتها السياحية إلى مصر (الغردقة ومرسى علم) اعتباراً من 5 سبتمبر القادم.

وأفاد نائب رئيس اتحاد وكلاء السفر والسياحة فى التشيك أن الوضع الحالى فى مصر يشير إلى أن المنتجعات السياحية فى منطقة البحر الأحمر لم تتأثر بالتطورات السياسية الداخلية فى مصر، وأن الرحلات السياحية التى سبق أن تم إلغائها خلال الفترة الماضية كانت متجهة للقاهرة والأقصر وأسوان.

> وسيقوم السفير بالاجتماع مع ممثلى وكالات وشركات السياحة والسفر التشيكية بمقر السفارة من أجل عودة وتشجيع السياحة التشيكية إلى مصر.

> من جهة اخرى اوضح المتحدث الرسمى ان طارق عادل سفير مصر فى اليونان التقى مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إفانجيلوس فنزيلوس، أعرب خلاله عن تقدير مصر لموقف اليونان المساند والمتفهم لطبيعة الأوضاع على الساحة الداخلية المصرية فى اطار ما يجمع الدولتين من مصالح مشتركة، مستعرضاً أهم الخطوات التى تقوم بها الحكومة المصرية من أجل تصحيح المسار وتنفيذ خارطة الطريق التى تحظى بتوافق مجتمعى كبير وتهدف لتأسيس نظام ديمقراطى يلبى تطلعات الشعب المصرى.

> وعبر وزير الخارجية اليونانى من جانبه عن تفهم اليونان الكامل لحقيقة الأوضاع فى مصر وضرورات تصحيح المسار منذ 30 يونيو الماضى، وأن اليونان تدعم مصر وتطلعات شعبها لمستقبل أفضل، وأنهم مستمرون فى جهودهم واتصالاتهم بباقى الدول أعضاء الاتحاد الاوروبى لشرح حقيقة الأوضاع فى مصر وضرورة مساندة العملية السياسية الجارية بها بما فى ذلك خارطة الطريق، وأكد على دعم اليونان مستمر لمصر خاصة مع توليها الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبى اعتباراً من يناير 2014.

> وقررت الحكومة اليونانية منح السفير طارق عادل وسام الجمهورية اليونانية تقديراً للجهود التى بذلها فى توطيد العلاقات بين مصر واليونان خلال فترة عمله سفيراً لمصر باليونان، خلال الفترة من 2009 إلى 2013.

> من جانبه التقى القائم بالاعمال بالانابة بسفارة مصر فى كمبالا محمد حمزاوى مع “اماما ممابازى” رئيس الوزراء الأوغندى، استعرض معه تطورات الأوضاع فى مصر، والتزام الحكومة المصرية بتطبيق خارطة الطريق.

> وأشار رئيس الوزراء الاوغندى إلى اهتمام بلاده بمتابعة التطورات فى مصر، لا سيما فى ظل العلاقات الجيدة والقوية بين البلدين، وأكد على تعاطف بلاده مع شعب مصر،معرباً عن أملهم فى عودة الأوضاع إلى طبيعتها فى اقرب وقت

ا.ش.ا