أخبار عاجلة

الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

اللصقة البيولوجية التى تساعد على النحافة

Google+ Print
اللصقة البيولوجية التى تساعد على النحافة اللصقة البيولوجية التى تساعد على النحافة

طرحت مؤخرا فى الصيدليات الفرنسية اللصقة البيولوجية التى تساعد على النحافة، والتى ظهرت من ذى قبل فى الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وإيطاليا وهى من الطحالب البحرية خالية تماما من أى مادة كيميائية، ويتم وضعها على المكان المراد تخسيسه فى الجسم، فتخترق الجلد وتدخل حتى الخلايا الدهنية، مما يساعد على فقد كل الثنيات فى الجسم بدون مجهود يمكن استخدامها لمدة شهر دون أية أضرار على الصحة.

وقد أجريت العديد من الدراسات العلمية على هذه اللصقة فى الولايات المتحدة الأمريكية وأثبتت أنها تساعد على حرق السعرات الحرارية الموجودة فى الجسم، مع الحفاظ على نظام غذائى متوازن ومن مزاياها السبع أنها لا تتطلب الحرمان من الطعام أو ممارسة أية فهى طبيعية 100% وتصلح للرجل والمرأة وهى غير مرئية عند وضعها تحت الملابس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أول مدرب كرة قدم للمكفوفين يناشد وزير الرياضة لإنقاذ اللعبة

أول مدرب كرة قدم للمكفوفين يناشد وزير الرياضة لإنقاذ اللعبة

القاهرة أبوظبي: مناقشة وتحليل مشروع قانون الرياضة الجديد

القاهرة أبوظبي: مناقشة وتحليل مشروع قانون الرياضة الجديد