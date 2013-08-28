طرحت مؤخرا فى الصيدليات الفرنسية اللصقة البيولوجية التى تساعد على النحافة، والتى ظهرت من ذى قبل فى الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وإيطاليا وهى من الطحالب البحرية خالية تماما من أى مادة كيميائية، ويتم وضعها على المكان المراد تخسيسه فى الجسم، فتخترق الجلد وتدخل حتى الخلايا الدهنية، مما يساعد على فقد كل الثنيات فى الجسم بدون مجهود يمكن استخدامها لمدة شهر دون أية أضرار على الصحة.

وقد أجريت العديد من الدراسات العلمية على هذه اللصقة فى الولايات المتحدة الأمريكية وأثبتت أنها تساعد على حرق السعرات الحرارية الموجودة فى الجسم، مع الحفاظ على نظام غذائى متوازن ومن مزاياها السبع أنها لا تتطلب الحرمان من الطعام أو ممارسة أية رياضة فهى طبيعية 100% وتصلح للرجل والمرأة وهى غير مرئية عند وضعها تحت الملابس.