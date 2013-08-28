المطالبة بتحسين طعام المستشفيات فى إنجلترا

اتهم نشطاء فى بريطانيا، مستشفيات التأمين الصحى فى إنجلترا بإخفاء حالة الاستياء بين المرضى، بسبب نوعية الطعام المقدم لهم فى تلك المستشفيات.

وقال المسئولون عن حملة طعام أفضل بالمستشفيات إن المسح الذى أجرى على المرضى أظهر أن نصف الأشخاص تقريبا غير راضين عما يقدم له من طعام.

وطالب النشطاء بتطبيق معايير إلزامية لطعام المستشفيات غلى غرار الموجودة بالفعل بالنسبة للسجون والمدارس.

وأفاد المسح الذى أجرى على 64 ألف مريض مطلع هذا العام على أن 55 %، فقط منهم قالوا إن الطعام الذى قدم لهم كان "جيدا".

وقال أليكس جاكسون، منسق الحملة، كما ذكرت شبكة بى بى سى إنه يجب تطبيق السياسات القائمة التى تنظم عملية الطعام المقدمة فى السجون والمدارس على المستشفيات.