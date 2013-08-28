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بنها: انقطاع مستمر للمياه في كفر الجزار

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بنها: انقطاع مستمر للمياه في كفر الجزار بنها: انقطاع مستمر للمياه في كفر الجزار
القليوبية – محمد عبد الحميد :
منذ 57 دقيقة 35 ثانية

هدد أهالى قرية كفر الجزار التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية بالاعتصام أمام ديوان عام المحافظة احتجاجا على انقطاع مياه الشرب لليوم الثالث على التوالى .

واضطر الأهالي إلى شراء جراكن المياه التى ارتفع سعر الجركن إلى أكثر من 10 جنيهات ، وشراء المياه المعدنية من المحلات واللجوء إلى طلمبات المياه الحبشية ومحطات المياه غير المرخصة.
> وأكد سيد عبدالله موظف وأحد سكان القرية أن المياه سيئة وتفوح منها رائحة مياه الصرف الصحى كما أنها دائمة الانقطاع وفى حالة تشغيلها لا تصل للأدوار العليا .
> وأشار محمد ابراهيم رجل بالمعاش إلى أن المياه بالقرية متهالكة وبها مساحة أربعة كيلو مترات مواسير اسبستوس سامة بما يهدد أرواح سكان القرية بالخطر.
> من جانبه وجه الدكتور زكريا عبد ربه وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الطب الوقائى وصحة البيئة والإدارة الصحية والمراقبين الصحيين بأخد عينات من مأخذ المحطة والطرد والشبكات والمنازل بشكل عاجل وتحليلها لبيان مطابقاتها بالمواصفات المطلوبة بيكتريولوجيًا وكيميائيا.
> وطالب الأهالى بتدخل عاجل من المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية.

 

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