التليفزيون المصري يتجاهل أحداث البطل أحمد عبد العزيز ويعرض فيلما لفريد شوقي

كتب : سهيلة حامد منذ 50 دقيقة

في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة أحداث العنف في شارع البطل أحمد عبدالعزيز بالمهندسين، واستمرر تبادل إطلاق النار بين قوات الجيش ومسلحين مجهولين، تجاهل التليفزيون المصري ما يحدث تماما.

وفي حين قامت القنوات الفضائية الخاصة بمتابعة حية للأحداث، تجاهل تليفزيون الدولة الأمر واكتفى بالتنويه عبر الشريط الإخباري بأن قوات الجيش والشرطة تحاصر بناية بالمهندسين لوجود مسلح بها يطلق النيران، وذلك أصناء عرض فيلم لأحمد زكي وفريد شوقي، وبعد مرور ما يقرب من نصف الساعة، قسَّم التليفزيون الشاشة بين بث حي مأخوذ من قناة "صدى البلد" والفيلم.

يذكر أن مسلحون أطلقوا النار منذ قليل من عمارة في ميدان مصطفى محمود بالمهندسين على قوات الجيش، ما أدى لإصابة المارة بالذعر الشديد.