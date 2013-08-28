وقفة لـ"6 أبريل" في شبرا الخيمة للتنديد بإخلاء سبيل مبارك

كتب : حسن صالح منذ 43 دقيقة

نظمت حركة 6 أبريل بالقليوبية وقفة احتجاجية ضد إخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، وعودة الدولة البوليسية ورفض الانتخاب بالنظام الفردي وإجراء الانتخاب بنظام القائمة رفع المشاركين في الوقفة بمنطقة أمام كوبري عرابي شبرا الخيمة، عليها عبارات تندد يإخلاء سبيل الرئيس المخلوع مبارك.

وقال بكر الشرقاوي، المنسق الإعلامي للحركة بالقليوبية، إن إخلاء سبيل مبارك بعد ثلاث سنوات من انتظار القصاص هو انتكاسة للثورة وإهدار لحق الشهداء الذين سقطوا في ثورة الخامس والعشرون من يناير، والذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.