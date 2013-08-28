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"ابن خلدون" يعقد مؤتمر "إيد واحدة" للمصالحة الوطنية

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"ابن خلدون" يعقد مؤتمر "إيد واحدة" للمصالحة الوطنية "ابن خلدون" يعقد مؤتمر "إيد واحدة" للمصالحة الوطنية

كتب : هدى رشوان ومحمود حسونة منذ 10 دقائق

يعقد مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية المؤتمر الختامي لمشروع "إيد واحدة" يوم الثلاثاء المقبل بمقر المركز وذلك في تمام الساعه 11 صباحا، ويتناول مسألة تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية في ، وتطبيق المصالحة الوطنية في المجتمع المصري من خلال أربعة محاور أساسية تشمل: المصالحة السياسية بين الأنظمة التي تم اسقاطها والقوى الثورية، والمصالحة بين الشعب وجهاز الشرطة، والمصالحة بين الإسلاميين والأقليات الدينية، والمصالحة بين المجتمع المدني والسلطة التنفيذية، بحضور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون، وداليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون، ومحمد عز، الباحث بمركز ابن خلدون.

من جبانها، قالت داليا زيادة إن "هذا المؤتمر ثمرة مجهود أكثر من عاميين الجديد في هذا المؤتمر واننا نقدم دليلا إرشاديًا لصناع القرار في مصر لكيفية تطبيق العدالة والمصالحة الوطنية، قام بإعداد هذا الدليل عدد من نخبة الباحين في هذا المجال وقد أرسلنا بالفعل تلك التقارير لعدد من الجهات الحكومية في مصر".

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