"آدم وجميلة" يعود إلى الستوديوهات

بدأت أسرة "آدم وجميلة" تصوير باقي حلقات المسلسل, بعد عرض 30 حلقة منه، خلال شهر رمضان الماضي؛ وذلك حصريّاً على قناة"OSN" ، في الوقت الذي حقّق نسبة مشاهدة عالية على موقع التواصل الاجتماعيّ"youtube" .

وقد بدأت أسرة مسلسل "آدم وجميلة" استئناف التصوير في ستوديو "العزية", في ظلّ حظر التجوال المفروض على مدينة القاهرة, ما يستدعي استمرار التصوير على مدار 12 ساعة متواصلة، من السابعة صباحاً حتى السابعة مساء، قبل أن تبدأ ساعات الحظر.

وتدور أحداث مسلسل "آدم وجميلة" في إطار إنسانيّ عماده الحبّ الذي يُولد في قلوب البشر ويعيش على مدار السنين, بالرغم من أنّ ظروف الحياة والمجتمع تحول دون تكليل هذا الحبّ بالرباط الأبديّ الذي يتمنّاه كلّ إنسان مع من يتمنّى أن يُشاركه الحياة .

المسلسل مكوّن من 70 حلقة، ويقوم ببطولته حسن الرداد ويسرا اللوزي وحسين الإمام وبثينة رشوان وميار الغيطي ومي القاضي وأحمد صيام وحنان سليمان وعفاف رشاد وحسن عيد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنّانين.

والعمل من تأليف فداء الشندويلي، ومن إخراج أحمد سمير فرج، فيما منتجه شركة المتحدين للإنتاج الإعلاميّ (الصباح إخوان).