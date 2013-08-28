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  مكسيم خليل ينفي خبر تعرضه للضرب ويؤكد أنه موجود في روسيا

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  مكسيم خليل ينفي خبر تعرضه للضرب ويؤكد أنه موجود في روسيا   مكسيم خليل ينفي خبر تعرضه للضرب ويؤكد أنه موجود في روسيا

  بعد ان انتشر قبل أربعة أيام  خبر عن تعرض النجم السوري مكسيم خليل، المعارض للنظام السوري، على أيدي أشخاص موالين للنظام في منطقة السان جورج في بيروت، اتصلت "سيدتي نت" بالنجم السوري للاستفسار عما حصل ولكن خطه كان مقفلاً طوال الوقت. وبعد الاتصال ببعض الأشخاص المقربين من مكسيم  في بيروت أشاروا إلى أن الخبر عارٍ عن الصحة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة وأنهم تحدثوا إلى مكسيم عبر هاتف زوجته وأنه نفى بنفسه الحادث جملة وتفصيلا.. المصادر نفسها أشارت إلى ان سبب اقفال مكسيم لخطه الهاتفي يعود إلى تواجده في روسيا، مسقط رأس زوجته، كما أوضحت أن الصحافيين نقلوا هذا الخبر عن طريق الخطأ  وقد يكون شخصاً يشبه مكسيم هو الذي تعرض للضرب، مؤكدين لو أن كان الخبر صحيحاً ولو كان مكسيم هو فعلاً الشخص الموجود في السان جورج لكان تحدث إلى الصحافيين وأخبرهم  بكل تفاصيل الحادث ولكن  هذا الامر لم يحصل على الإطلاق

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سيدتي