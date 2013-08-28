القبض على محمد السروجي مستشار وزير التعليم السابق بالمحلة

تمكنت إدارة البحث الجنائية بالغربية بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني مساء اليوم الأربعاء من ضبط “محمد السروجي ” أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين أثناء اختبائه في إحدى الشقق بقرية كفر حجازي بمركز المحلة الكبرى.

وكانت حملة أمنية بقيادة اللواء محمد السباعي مدير المباحث الجنائية برئاسة العقيد هيثم عطا رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود ومعاونه المقدم أحمد كوهية مفتش البحث الجنائي قد توجهت اليوم في سرية تامة للقبض على القيادي الإخواني السروجي وذلك بعد استئذان النيابة بضبطه وإحضاره بتهم التحريض على ارتكاب أحداث الشغب والعنف وحصار مبنى المحافظة ومديرية أمن الغربية وأحداث العنف والقتل بميدان رمسيس.

وكانت معلومات قد توفرت لدى الأجهزة الأمنية عن قيام ” السروجي” القيادي الإخواني بالإقامة بإحدى الشقق الجديدة بذات القرية محاولا الهرب إلا أن قوات الشرطة توصلت في تحرياتها إلى وجود أحد القيادات برفقته وهو المهندس سعد الحسيني القيادي الإخواني ومحافظ كفر الشيخ السابق لكن حال مداهمة المنزل لم يتواجد المذكور الثاني وتم ضبط المتهم الأول.

وجاري حاليا تأمين نقل المتهم للنيابة.