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مدرب توتنام: تشيلسي محق في رفض انتقال ماتا لفريق منافس

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مدرب توتنام: تشيلسي محق في رفض انتقال ماتا لفريق منافس مدرب توتنام: تشيلسي محق في رفض انتقال ماتا لفريق منافس

لندن، (إفي): أكد أندري فيلاس بواش مدرب توتنام الانجليزي اليوم أن فريق تشيلسي لن يبيع لاعب وسطه، الإسباني خوان ماتا لفريق منافس في الدوري المحلي.

وأوضح المدرب البرتغالي، الذي درب تشيلسي الموسم الماضي، في مؤتمر صحفي اليوم قائلا "في المقام الأول تشيلسي لن يبيع لاعبين لفرق منافسة في الدوري الإنجليزي وثانيا ماتا لاعب هام جدا للفريق".

وكانت شائعات قد أكدت اقتراب رحيل ماتا عن "البلوز"، خاصة بعد التعاقد مع البرازيلي ويليان بورجس قادما من أنجي الروسي، وربطت أسمه بعدة أندية منها أرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.

وعلى صعيد آخر أشار المدرب البرتغالي إلى أن لاعبه الويلزي جاريث بيل سيوقع خلال الأيام المقبلة لريال مدريد الإسباني، منتقدا تصرفاته في الأيام الأخيرة ورفضه الانضمام للتدريبات.

ويذكر أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي مازال ينتظر رد المهاجم الإنجليزي واين روني، بعدما أمهله 48 ساعة لاتخاذ قرار بشأن بقائه أو رحيله عن مانشستر يونايتد.

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