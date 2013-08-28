"اليوم السابع" يرصد آثار محاولة تفجير قسم شرطة الشيخ زويد

رصد "اليوم السابع" آثار المحاولة الفاشلة لتدمير قسم شرطة الشيخ زويد، وكان انتحارى قد حاول تفجير القسم باستخدام سيارة مفخخة وعبوة ناسفة انفجرت أمام بوابة القسم من الخارج وحولت سور القسم الخارجى والبوابة إلى حطام ولا تزال السيارة المستخدمة فى عملية التفجير ما تبقى منها ماثلا للعيان فى حين تبقت أشلاء من قام بالعملية متناثرة قطعها فى عدة أماكن.

وكان التأثر بالغا على محلات ومساكن المواطنين التى دمرت واجهتها بشكل تام،

> وأغلقت قوات الأمن ميدان الشيخ زويد ومنعت دخول الأفراد والسيارات.

بحسب شهود عيان، فإن الميدان الذى يقابله قسم الشرطة الذى تم استهدافه أمس بمحاولة تفجيرية أغلق بالكامل فى محيط 500 متر مربع، من كافة الاتجاهات، وتم منع دخول السيارات والأفراد ووسائل الإعلام واعتلى جنود الشرطة سطح القسم، وتم نشر وحدات من قوات الأمن المركزى بداخل منطقة الميدان.

وعثر أهالى بمنطقة الشيخ زويد اليوم على أشلاء أخرى متناثرة للانتحارى الذى فجر نفسه بسيارة مفخخة أمام بوابة قسم شرطة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء أمس.

وقال شهود عيان إن هذه الأشلاء وبعد مرور 24 ساعة على الحادث متناثرة فى محيط ميدان الشيخ زويد وعثر على بعض منها بالقرب من شركة الكهرباء وعلى أسطح مصالح حكومية مجاورة ومسجد الشرطة المجاور للقسم.

من ناحيتهم، أجمع من كانوا فى ميدان الشيخ زويد أثناء أحداث التفجير وإطلاق النار على القسم أن 10 مسلحين أطلقوا النيران من جميع الاتجاهات، بعد أن اعتلوا أسطح منازل وعمارات تحت الإنشاء تقابل القسم ثم انسحبوا بهدوء شديد ونجحوا فى الفرار مستقلين سيارات كانت تنتظرهم دون أن يتم ضبطهم.

وقالت المصادر الرسمية، إنه جارى التحقق فى عدد من كانوا بالسيارة حيث يرجح أنهم أكثر من شخص.

وقال مصدر مسئول فى محافظة شمال سيناء، إنه لم يتم حتى الآن حصر خسائر الأهالى، فى حين قال أصحاب محلات إن نحو 80 محلاً تجاريا تضررت، وتعرض بعضها إلى عمليات نهب وسرقة.

وكانت قوات الأمن قد جمعت عقب الحادث نحو 300 شخص من أهالى المنطقة المتواجدين فى محيط الأحداث والموظفين المتواجدين بمقار عملهم فى المصالح الحكومية المجاورة لقسم الشرطة وهى مجلس المدينة وشركة الكهرباء والوحدة الصحية وإدارات الأوقاف والرياضة والتعليم، وتم التحقيق معهم فى مقر قسم الشرطة بمعرفة ضباط القسم وسؤالهم عن مشاهداتهم للمسلحين أثناء اقترابهم من القسم وإطلاق النار ثم أفرج عنهم بعد نحو 5 ساعات من التحقيق.