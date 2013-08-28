جامعة طنطا تُحدد 7 سبتمبر المقبل موعدا للكشف الطبى على الطلاب

تبدأ يوم السبت الموافق 7 سبتمبر المقبل إجراءات توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد بجامعة طنطا، والبالغ عددهم نحو 12728 طالبًا وطالبة.

صرح بذلك الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أنه تحدد يومين لكل كلية يخصص الأول منها للطالبات والثانى للطلاب.

وفى سياق متصل ،أكد الدكتور محسن محمود مقشط، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن توقيع الكشف الطبى سيتم بإدارة الشئون الطبية فى مجمع الكليات بسبرباى، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، حيث خصص يومى 7، 8 سبتمبر لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة

والعلوم والهندسة، ويومى 9 ،10 لكليات التربية والتربية النوعية والتمريض والزراعة والمعهد الفنى للتمريض، ويومى 11 ،12 لكلية التجارة، ويومى 14 ،15 لكلية الآداب، ويومى 16، 17 لكلية الحقوق، على أن يخصص يومى 18،19 من الشهر ذاته لتخلفات جميع الكليات.