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"حماس" تنفي اعتقال 5 من أعضائها على خلفية "مجزرة الجنود في سيناء"

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"حماس" تنفي اعتقال 5 من أعضائها على خلفية "مجزرة الجنود في سيناء" "حماس" تنفي اعتقال 5 من أعضائها على خلفية "مجزرة الجنود في سيناء"

كتب : الأناضول منذ 47 دقيقة

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اعتقال أي من عناصرها في منطقة "سيناء"، على خلفية تورطهم في "مجزرة قتل الجنود المصريين"، منتصف الشهر الجاري.

وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة، في تصريح مقتضب، اليوم، "تنفي حماس أن يكون قد اعتقل أيا من أعضائها على خلفية مجزرة الجنود في رفح المصرية".

وأضاف "تعتبر الحركة أن الادعاءات عن اعتقال خمسة من أعضائها هو مجرد أكاذيب تأتي في سياق حملة التحريض على قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية بهدف تبرير جريمة هدم الأنفاق والإغلاق شبه الكامل لمعبر رفح وتوفير غطاء لاستمرار في حملة خنق غزة".

ودعا وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة والتوقف عن استهداف المقاومة الفلسطينية والتشهير بها اعتمادا على مجموعة أكاذيب وإدعاءات"، حسب قوله.

كانت وسائل إعلام نشرت أخبارا، نقلا عن مصادر أمنية مصرية مفادها أن السلطات اعتقلت 5 فلسطينيين ينتمون لحركة حماس، على خلفية تورطهم بالمشاركة في الهجوم.

وسقط 25 جنديا مصريا قتلى في 19 من الشهر الجاري خلال هجوم شنه مسلحون على سيارة كانت تقلهما لاستلام شهادة إتمام الخدمة العسكرية، تمهيدا لعودتهم إلى محافظاتهم، وبدء حياتهم العملية.

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