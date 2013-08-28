حبس رئيس الإدارة الهندسية السابق بالتليفزيون في واقعة سرقة سيارتي البث المباشر

قررت نيابة شرق القاهرة برئاسة محمد سعد، الأربعاء، حبس المهندس عمرو عبد الغفار الخفيف، مدير الإدارة الهندسية السابق باتحاد الإذاعة والتليفزيون، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة، وتسهيل استيلاء أنصار الرئيس السابق محمد مرسي على سيارتين للبث المباشر مملوكتين للتليفزيون، ونقل اعتصام رابعة العدوية منهما، وتسهيل النقل إلى قنوات أخرى. ووردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية عن اختباء المتهم في إحدى الشقق بالقاهرة، وبعد إخطار النيابة ألقي القبض عليه، الأربعاء، ونفى أن يكون قد سهل لجماعة الإخوان الحصول على سيارات البث المباشر، كما نفى أن يكون ساعد أحدا في الحصول على الشفرات الخاصة بسياراتي البث. كانت النيابة حققت في بلاغ من قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن قيام عدد من المتظاهرين والمعتصمين بميدان رابعة العدوية بالاستيلاء على سيارتي بث مباشر تتبعان الاتحاد تحت تهديد السلاح، وتبين أن السيارتين المستولى عليهما تبلغ قيمتهما بالمعدات الموجودة بهما، والخاصة بالبث التليفزيوني المباشر حوالي 11 مليون جنيه، وأن المتظاهرين استولوا عليهما تحت تهديد السلاح.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads