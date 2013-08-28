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هند صبري تسافر إلى "دبي" وتعود إلى "الجزيرة 2"

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هند صبري تسافر إلى "دبي" وتعود إلى "الجزيرة 2" هند صبري تسافر إلى "دبي" وتعود إلى "الجزيرة 2"

تسافر الفنانة هند صبري في الثاني من شهر كانون الأول/سبتمبر إلى مدينة دبي بالإمارات العربيّة المتّحدة، حيث تقوم بتصوير حملة جديدة لمنتجات "جارنييه"، باعتبارها وجهاً دعائيّاً للماركة العالميّة. كذلك تقوم هند بإجراء عدد من اللقاءات التلفزيونيّة والصحافيّة هناك، قبل عودتها إلى في 7 كانون الأول/سبتمبر المقبل.
وتنتظر هند انتهاء الإخوة محمد وخالد وشيرين دياب من كتابة الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة"، كي تعود إلى نشاطها السينمائيّ؛ وهي تعقد لأجل تلك الغاية جلسات عمل مكثّفة مع مخرج العمل شريف عرفة لوضع الخطوط العريضة للتحوّلات التي ستطرأ على شخصيّة كريمة التي تؤدّيها في العمل؛ وهي تؤكّد حماستها الشديدة لهذا الجزء من الفيلم، نظراً إلى أنّه يُشكّل عودة إلى سينما الإنتاج الضخم، كي تنجو صناعة الأفلام من فخّ المقاولات.
وكانت هند قد شاركت في بطولة الجزء الأوّل من فيلم "الجزيرة" مع الفنّانين أحمد السقّا ومحمود ياسين وخالد الصاوي.
جدير بالذكر أنّ آخر أفلام هند المعروضة جماهيريّاً كان فيلم "أسماء" الذي حصد العديد من الجوائز العربيّة والعالميّة.

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