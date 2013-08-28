دراسة: التعامل المبكر مع السكرى يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من كلية الطب بجامعة ميامى عن معلومات جديدة وهامة بشأن مرض السكر، أحد أخطر الأمراض المزمنة التى تصيب أكثر من 350 مليون شخص على مستوى العالم.

وأشار الباحثون إلى أن التعامل مع مرض السكرى بشكل مبكر، وذلك عن طريق اكتشافه فى مراحله الأولى والوصف السريع للأدوية التى تحد من تطور المرض يساهم بشكل كبير فى حماية هؤلاء المرضى من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والتى تعد أبرز المخاطر الثانوية والمضاعفات الناجمة عن الإصابة بالسكرى.

وتابع الباحثون أن حصول مرضى السكر على عقار ميتفورمين "metformin " الخافض لمستوى الجلوكوز بالدم مع القيام ببعض التغييرات الإيجابية على النمط الحياتى للإنسان يُحدث تأثيرات رائعة لها فاعلية فى الحد من مستوى الكولسترول الضار "ldl" ورفع مستويات الكولسترول النافع "HDL" والدهون الثلاثية بالدم، وبالتالى المساهمة فى الحد من خطر تكون طبقة البلاكَ وخفض فرص الإصابة بأمراض القلب.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى السابع والعشرين من شهر أغسطس الجارى.