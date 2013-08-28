نبيل الحلفاوى:إدانة التدخل الامريكى فى سوريا ليس تراجعا عن معارضة الاسد

اكد الفنان نبيل الحلفاوى ان ادانته للتدخل العسكرى الامريكى المحتمل على سوريا لا تعنى التراجع عن معارضة نظام بشار الاسد.اوتائيد الثورة السوريه

> وفى تغريده له عبر تويتر كتب الحلفاوى.الى أصحاب الكليشيهات الجاهزة:أغلب من يدينون التدخل الأمريكى..كانوا ومايزالون ضد بشار ونظامه.وأيدوا الثورةالسورية خاصة قبل الركوب الإرهاب الامريكى.

> وطرح لحلفاوى سؤالا قال فيه.هل تقرير الأمم المتحدة سيقتصر فقط على تحديد استخدام الكيماوى من عدمه.. أم أن التحقيق سيمتد لتحديد الفاعل؟