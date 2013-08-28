أخبار عاجلة

الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

نبيل الحلفاوى:إدانة التدخل الامريكى فى سوريا ليس تراجعا عن معارضة الاسد

Google+ Print
نبيل الحلفاوى:إدانة التدخل الامريكى فى سوريا ليس تراجعا عن معارضة الاسد نبيل الحلفاوى:إدانة التدخل الامريكى فى سوريا ليس تراجعا عن معارضة الاسد

اكد الفنان نبيل الحلفاوى ان ادانته للتدخل العسكرى الامريكى المحتمل على سوريا لا تعنى التراجع عن معارضة نظام بشار الاسد.اوتائيد الثورة السوريه
> وفى تغريده له عبر تويتر كتب الحلفاوى.الى أصحاب الكليشيهات الجاهزة:أغلب من يدينون التدخل الأمريكى..كانوا ومايزالون ضد بشار ونظامه.وأيدوا الثورةالسورية خاصة قبل الركوب الإرهاب الامريكى.
> وطرح لحلفاوى سؤالا قال فيه.هل تقرير الأمم المتحدة سيقتصر فقط على تحديد استخدام الكيماوى من عدمه.. أم أن التحقيق سيمتد لتحديد الفاعل؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا