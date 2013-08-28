اكتشاف نفطى جديد بالصحراء الغربية بمصر

قالت كويت إنرجى المتخصصة فى التنقيب عن النفط والغاز اليوم الأربعاء إنها حققت اكتشافا نفطيا جديدا فى الصحراء الغربية بمصر يمكن أن يضخ 3530 برميلا يوميا.

وأوضحت فى بيان أن موقع الاكتشاف الجديد فى بئر السالمية-2 التى تقع بمنطقة الامتياز التى تعمل الشركة ضمنها فى أبو سنان بالصحراء الغربية.

وتحظى كويت إنرجى بصفة المشغل الرئيسى فى امتياز أبو سنان حيث تبلغ حصتها التشغيلية من ترخيص الامتياز 50 بالمائة. وتعود النسبة الباقية إلى شركة بيتش بتروليوم بنسبة 22 بالمئة وشركة دوفر انفستمنتس بنسبة 28 بالمائة.

والهيئة المصرية العامة للبترول هى الشريك الأساسى المانح لترخيص الامتياز.

وقالت سارة أكبر الرئيسة التنفيذية لشركة كويت إنرجى فى البيان "نتوقع أن يساهم الاكتشاف الجديد بإيجابية فى تعزيز الطاقة الإنتاجية للشركة وفى تعزيز حجم الاحتياطيات المتوفرة لديها".