ننشر خطابًا يؤكد اشتراط "بريتش جاز" دفع مستحقاتها لاستكمال إنتاج الغاز

حصل "اليوم السابع" على خطاب أرسلته شركة بريتش جاز "بى جى مصر"، وهى من الشركات الرئيسية العاملة فى إنتاج الغاز بمصر تملى به على الحكومة عدة شروط للاستكمال خططتها الجديدة فى إنتاج الغاز من خلال خطاب أرسلته لشركة البرلس، وهى الشركة المشتركة بين الحكومة والشريك البريطانى بضرورة دفع مستحقاتها لدى الهيئة العامة للبترول، والتى تصل إلى أكتر من نصف مليار دولار من إجمالى مديونية تصل إلى 6 مليارات دولار، لاستكمال خطط التنمية، حيث تشترط للبدء فى عمليات تنمية المرحلة "9 ب" التزام هيئة البترول بسداد مستحقات الشركة حسب الجدول المتفق عليه، خاصة مع عدم التزام هيئة البترول بدفع المستحقات المالية للشركاء، وهو ما يؤكد صحة ما نشرته اليوم السابع حول مطالبات الشركات الأجنبية فى مصر بمستحقاتها لدى الهيئة العامة للبترول.

وتشترط "بريتش جاز" فى خطابها الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه ألا يكون هناك أى تعديل على اتفاق تصدير الغاز من مصنع الإسالة بإدكو، خاصة أن الحكومة فى عهد وزير البترول السابق المهندس أسامة كمال قد استولت على نصيب الشركاء الأجانب من الغاز المتاح للإسالة بمصنع إدكو، والذى تكلف إنشاؤه أكثر من 2 مليار دولار وذلك لحاجة السوق المحلى إليه مع تعويض الشريك الأجنبى من خلال استيراد الغاز المسال من قطر لحساب الشريك، حيث إن اتفاق إسالة الغاز بمصنع إدكو يتيح لشركة "بى جى مصر" تصدير نحو 650 مليون قدم مكعب يوميا.

وقال المهندس طاهر عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إن شركة بريتش جاز الإنجليزية الشريك الأجنبى فى شركة البرلس للغاز فى منطقة امتياز غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط أرسلت خطابين لشركة البرلس تطالبها بطرح مناقصة لاستئجار حفار جديد للإسراع فى اتمام تنفيذ مشروع تنمية آبار المرحلة التاسعة (أ) لإنتاج حوالى 450 مليون قدم مكعب غاز يوميًا خلال الصيف القادم، بالإضافة إلى مطالبتها بطرح مناقصة لشراء معدات طويلة الأجل للمرحلة التاسعة (ب) بقيمة حوالى 300 مليون دولار للانتهاء من المشروع المقرر بدء الإنتاج منه بحلول عام 2015 لإنتاج 400 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

وأوضح رئيس الشركة القابضة للغازات فى بيان ارسلت الوزارة منذ قليل أن مطالبة شركة بريتش جاز بالإسراع فى تنفيذ مشروعى المرحلتين التاسعة (أ) و (ب) يؤكد استمرار الشركة وعدم صحة ما نشر عن قيام شركة بريتش جاز بإرسال خطاب لشركة البرلس تطالبها بدفع المستحقات المالية أولاً قبل البدء فى عمليات التنمية .

> وأشار عبد الرحيم إلى أنه تلقى تأكيداً من أرشد صوفى رئيس شركة بريتش جاز فى مصر يفيد بعدم إرسال الخطاب المزمع الإشارة إليه ، و أن شركة بريتش جاز مستمرة فى ضخ الاستثمارات وتنفيذ مشروعات تنمية الآبار فى المنطقة وأن إنتاج الشركة من الغاز عند أعلى مستوياته حيث يبلغ حوالى 5ر1 مليار قدم مكعب غاز يومياً ويمثل نسبة 30٪ من إجمالى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى .

> مرفق خطاب الشركة:

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