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ليبيا تسعى إلى نهاية سلمية للإضرابات فى قطاع النفط

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ليبيا تسعى إلى نهاية سلمية للإضرابات فى قطاع النفط ليبيا تسعى إلى نهاية سلمية للإضرابات فى قطاع النفط

قال على زيدان رئيس الوزراء الليبى، اليوم الأربعاء، إن حكومته تسعى إلى وسيلة سلمية لإنهاء الإضرابات فى قطاع النفط التى أصابت صادرات الخام بالشلل.

وأضاف فى مؤتمر صحفى أن سوف تتخذ إجراءات أخرى إذا لم تفلح الإجراءات السلمية.

وقال زيدان إنه تحدث مع زعماء قبليين فى الشرق، حيث تتركز التعطيلات فى القطاع وإنهم رفضوا الدعوات إلى تقسيم الدولة.

وعبر زيدان عن أمله فى حدوث انفراجة قريبا فى المحادثات لحل الأزمة لكنه لم يعط مؤشرا عن الموعد الذى يأمل استعادة إنتاج الخام فيه.

وقال رئيس الوزراء إن إنتاج ليبيا من النفط انخفض إلى 250 ألف برميل يوميا من 1.6 مليون برميل يوميا قبل الحرب.

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مصر 365

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