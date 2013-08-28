بالصور .. الحماس الزائد يوقف تدريبات الزمالك

أوقف الجهاز الفني للزمالك بقيادة حلمي طولان مران الفريق صباح الأربعاء بسبب الحماس الزائد بين اللاعبين.

ونقل الموقع الرسمي للزمالك أن الجهاز الفني حذر اللاعبين من الحماس الزائد في الكرات المشتركة الذي قد يؤدي إلى تعرض بعض اللاعبين للإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أورلاندو بايرتس في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم الحد المقبل في ملعب الجونة.

وينتظم الزمالك في معسكر مغلق في القرية الأولمبية لدار الدفاع الجوي بالتجمع حتى يوم السبت قبل السفر للجونة للمبيت هناك.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطة واحدة من ثلاث مباريات ويحتاج للفوز في كل مبارياته المتبقية من أجل خطف بطاقة التأهل لنصف النهائي.