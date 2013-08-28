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نقطة خدمات جديدة بمنطقة الشروق الصناعية للحفاظ على الأمن

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نقطة خدمات جديدة بمنطقة الشروق الصناعية للحفاظ على الأمن نقطة خدمات جديدة بمنطقة الشروق الصناعية للحفاظ على الأمن

أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، أن منطقتى الشروق والأمل الصناعية بالخانكة يعتبران نقلة صناعية كبرى فى المحافظة، حيث ساهمتا فى تطوير المحافظة وخلق فرص عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة وحل مشكلة البطالة إلى حد كبير، فضلا عن مساهمتهما فى عمل نهضة صناعية وإنتاجية وتجارية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن مثل تلك المشروعات تعد بمثابة مشروعات قومية تعود بالنفع على جميع المواطنين بالمحافظة وعلى الدولة المصرية بصفة عامة، لذا يجب العمل على تشجيع مثل هذه المشروعات.

جاء ذلك خلال حفل ختام زيارة محافظ القليوبية لمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة اليوم الأربعاء رافقه خلالها المهندس محمد طنطاوى سكرتير عام محافظة القليوبية، والتى تفقد خلالها أحد المصانع للصناعات المتطورة والذى يقوم بتصنيع المواسير البلاستيك لمختلف الصناعات.

وقد أمر المحافظ بإنشاء نقطة خدمات بمنطقة الشروق تشمل نقطة مطافى ونقطة شرطة للحفاظ على الأمن واستقرار الحالة الأمنية بالمنطقة.

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