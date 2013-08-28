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حملة "ناقصك إيه" تتظاهر غدا أمام القنصلية الأمريكية بالإسكندرية

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حملة "ناقصك إيه" تتظاهر غدا أمام القنصلية الأمريكية بالإسكندرية حملة "ناقصك إيه" تتظاهر غدا أمام القنصلية الأمريكية بالإسكندرية

أعلنت حمله "ناقصك إيه؟" تنظيم وقفة احتجاجية ظهر الغد أمام القنصلية الأمريكية بالإسكندرية للتنديد بما وصفته بالتدخل الأمريكى السافر فى شئون السيادة المصرية

وأشارت الحركة فى بيان لها اليوم إلى أن الفترة الحالية يسطر فيها المصريون تاريخهم بأيديهم، ويصنعون فيها مستقبل أبنائهم بعدما بدأت الأمريكية برئاسة أوباما تتدخل فى الشئون الداخلية المصرية تارة بالترغيب وتارة بالترهيب، وذلك محاولة للضغط على السلطة المصرية لتحقيق مخططها المشبوه فى منطقة الشرق الأوسط – حسب البيان -.

وواصل "سواء اتفقنا أو اختلفنا فيما حول قرارات السلطة المصرية، فنحن جميعا على قلب رجل واحد رافضين تدخل الغرباء بيننا، فنحن سادة قراراتنا ولا نقبل وصاية علينا من أحد كان من كان".

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مصر 365

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