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ائتلاف أقباط الأقصر ينظم لقاء شعبيا للتأكيد على ترابط الشعب المصرى

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ائتلاف أقباط الأقصر ينظم لقاء شعبيا للتأكيد على ترابط الشعب المصرى ائتلاف أقباط الأقصر ينظم لقاء شعبيا للتأكيد على ترابط الشعب المصرى

نظم ائتلاف أقباط الأقصر لقاء شعبيا جمع بين الأنبا يوساب الأسقف العام لإبراشية الأقصر، والقوى الشعبية والحزبية بالمحافظة، للتأكيد على قوة الترابط بين أبناء الشعب المصرى وفشل أية أحداث سياسية فى خلق انشقاقات بين صفوف أبنائه.

وقال المهندس إميل نظير المنسق العام لائتلاف أقباط الأقصر، إن اللقاء اكتنفه الود إلى أبعد مدى، وحذر خلاله الأنبا يوساب من الانسياق إلى الدعوات التى تريد الانشقاق بين أبناء وعدم اللجوء إلى العنف تحت أى ظرف، وطالب بعمل لجنة مشتركة بين الأحزاب للوقاية من الأزمات قبل حدوثها"، مشيرا إلى ما تعرضت له بعض الكنائس المصرية من أعمال عنف كثمن يدفعه أبناء الكنسية لحرية الوطن.

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مصر 365

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