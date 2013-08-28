محافظ القليوبية يكافئ رئيسى مدينتى بنها وطوخ لجهودهما

قرر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية صرف مكافأة مالية للمهندس مصطفى عباس رئيس مدينة بنها على جهوده فى تحسين حالة النظافة بالمدينة وكذا مكافأة عبد الحكيم القاضى رئيس مدينة طوخ لجهوده فى تنفيذ بعض قرارات الإزالة الصادرة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والاهتمام بأعمال النظافة.

وأكد المحافظ لرؤساء المدن خلال اجتماعه معهم بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على جميع المسئولين مشيراً إلى ضرورة التواجد فى الشارع وحل المشكلات قدر المستطاع حتى لو كانت الإمكانيات ضعيفة مؤكداً أنه يعكف حالياً على وضع منظومة جديدة للنظافة داخل المحافظة وفق أسس وقواعد علمية تضمن الاستمرارية.

وقال عبد الظاهر، إن كل القيادات محل تقييم حتى رؤساء القرى لأننا نسعى إلى ضبط عجلة العمل والإنتاج للأمام عن طريق استغلال كل الإمكانات المتاحة والتيسير على الناس طالما كان ذلك لا يتعارض مع القانون لأن مصلحة الناس فوق كل اعتبار.

يذكر أن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية فى الأسبوع السابق أطاح برئيس حى غرب شبرا الخيمة سيد أمين بسبب سوء حالة النظافة وتلال القمامة وغزو الأكشاك وكثرة الإشغالات بشوارع حى غرب شبرا الخيمة.