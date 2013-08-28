اجتماع لمناقشة وضع السياحة بالبحر الأحمر وبحث صرف تعويضات للمتضررين

جتمع اليوم الأربعاء اللواء سعد الدين أمين السكرتير العام والمكلف بأعمال محافظة البحر الأحمر، بعدد من ممثلى القرى والفنادق السياحية، ومسئول غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر وعدد من العاملين بالقطاع السياحى، وذلك لمناقشة الوضع السياحة بالبحر الأحمر والمتضررين حيث وأسفر الاجتماع عن مناقشة عدة توصيات أهمها، مناقشة تشكيل لجنة لإدارة الأزمة السياحية وتنشيط السياحة الخارجية والداخلية.

كذلك إرسال خطابات لوزارتى الإسكان والكهرباء، ومخاطبة شركات المياه والكهرباء لتأجيل مديونية الفنادق على مدى شهرين أو ثلاثة فى الوقت الراهن، تدعيم عمل المهرجانات والاحتفالات مثل إقامة احتفالية لدار الأوبرا، تفعيل مبادرة البث المباشر للمناطق السياحية بالمحافظة.

وقال اللواء سعد الدين أمين خلال الاجتماع، أن صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، قام بمخاطبة مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، يلزمها بتبليغ غرفة المنشآت السياحية لقبول أوارف الفنادق التى تضررت بالوضع الراهن التى تشهده البلاد لتعويض العاملين بها.