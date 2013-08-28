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محافظ أسيوط يتفقد مستشفي المبرة

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محافظ أسيوط يتفقد مستشفي المبرة محافظ أسيوط يتفقد مستشفي المبرة

تفقد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط مستشفى المبرة باسيوط وقام بجولة زار فيها قسم الأطفال المبتسرين والعناية المركزة بالمستشفى وإطمأن على سلامة المرضى وتقديم الخدمات الصحية لهم ،وأكد حماد خلال جولته أن مثل هذه الجولات تبعث رسالة إطمئنان للمواطن الأسيوطي ويساعد على سير العمل بكافة المؤسسات والقطاعات وخاصة قطاع الصحي وأوضح حماد بعد أن إستمع الى شكاوى المواطنين اهتمامه بالقطاع الصحي لما يمثل من أهمية لكافة المواطنين بالمحافظة وكافة محافظات الجمهورية .

وأوضح حماد أن الدولة والحكومة الحالية تولى إهتماما كبيرا بكافة مطالب المواطن المصرى والتى ثار من أجلها الشعب المصرى

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