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الببلاوي: نسعى للحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير كل السلع الأساسية للمواطنين

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الببلاوي: نسعى للحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير كل السلع الأساسية للمواطنين الببلاوي: نسعى للحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير كل السلع الأساسية للمواطنين

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 34 دقيقة

استعرض الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع المجلس اليوم، الملف الاقتصادي؛ حيث أشار إلى أن تعمل على عدة مسارات، الأول هو المسار العاجل الذي يمس حياة المواطنين اليومية، ويتضمن أهداف الحفاظ على استقرار الأسعار، وتوفير السلع التموينية وكل السلع الأساسية والوقود، والمسار الثاني يتعلق بالخطة الاستثمارية للدولة، من خلال ضخ استثمارات عامة في عدد من المشروعات الخدمية، والمسار الثالث يتعلق بتشغيل الشباب في مشروعات جديدة من تلك التي سيتم تمويلها ضمن الخطة الاستثمارية للدولة.

وتناول المجلس تفصيلا حزمة تنشيط الاقتصاد والبالغ قيمتها 22 مليار جنيه مصري يتم إنفاقها فورًا في المشروعات التي تتوافر فيها الشروط الآتية: أن تكون مشروعات جرى الإنفاق عليها ولم يتم استكمالها، وبالتالي فإن استكمالها يضمن عدم ضياع الموارد التي تم إنفاقها بالفعل، وأن تكون مشروعات ترفع مستوى معيشة المواطنين مباشرة، وتحقق عدالة اجتماعية في مجال توفير خدمات المياه والصرف الصحي وصيانة المزلقانات وبناء مشاكن شعبية واستكمال البنية التحتية للمناطق الصناعية وغيرها، وأن تكون مشروعات تؤدي إلى تشغيل الشباب فورًا.

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