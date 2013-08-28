الوفد الإفريقي لشيخ الأزهر: ما حدث بمصر ليس انقلابا.. ونسعى لإنجاح خارطة الطريق

كتب : وائل فايز الأربعاء 28-08-2013 16:05

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على استعداد الأزهر الشريف لتقديم الدعم الكامل للاتحاد الإفريقي في مهمته التي يسعى إليها من أجل نبذ العنف في مصر.

وأكد، خلال استقباله وفدًا من الاتحاد الإفريقي برئاسة عمر كوناري رئيس مالي السابق، أن الاتحاد الإفريقي عليه دور كبير في إنجاح خارطة الطريق في مصر.

وشدد شيخ الأزهر، خلال اللقاء، على أن الأزهر مؤسسة وطنية ليس لها دور سياسي ينحاز دائمًا لإرادة الشعوب ولا يمكن أن يتخلى عنها، وهو الأمر الذي جعلنا نتحفظ على قرار الاتحاد الإفريقي الخاص بمصر.

ومن جانبه، أكد رئيس الوفد أن الاتحاد الإفريقي يهتم بمستقبل مصر ويعلم جيدا أن الشعب المصري قادر على حل جميع مشكلاته، ولديه الوعي الكافي بأن يتجاوز تلك الفترة، وبالنسبة لقرار الاتحاد الخاص بمصر فهو إجراء قانوني داخلي مؤقت.

وأكد أن الاتحاد يعلم أن ما حدث في مصر ليس انقلابًا عسكريًا، وأن مهمة الوفد في مصر هدفها الأساسي هو العمل على إنجاح خارطة الطريق ووقف العنف وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف وتحقيق التماسك بين جميع القوى التي شاركت في إعداد خارطة الطريق.