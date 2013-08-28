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صابر الرباعى يصور كليب”كش ملك”بمشاركة زوجته

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صابر الرباعى يصور كليب”كش ملك”بمشاركة زوجته صابر الرباعى يصور كليب”كش ملك”بمشاركة زوجته

انتهى المطرب التونسى صابر الرباعي من تصوير كليب أغنية بعنوان “كش ملك”.
> الرباعى قدم الكليب بمشاركة زوجته “إخلاص”.
> “يذكران “كش ملك” أغنية خليجية تم تصويرها فى بيروت مع المخرج فادي حداد، وسيتم طرحها قريبا على الفضائيات.
> وأكد الرباعي أن تردد قبل أن يتخذ هذه الخطوة، ولكن طبيعة الأغنية التي تحتاج إلى ظهور فتاه بملامح شرقية، بالإضافة لترشيح عدد كبير من أصدقاه لأن تظهر زوجته معه فى الكليب، كان السبب فى موافقته، ولكنه أوضح أنه لن يكرر هذه التجربة مرة أخرى
> الرباعى كشف ايضا ان زوجته حامل ويتمنى ان تنجب فتاه

 

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