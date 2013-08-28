بدء عصيان مدنى شامل فى معظم محافظات جنوب اليمن

أكد مصدر يمنى، أن "الحراك الجنوبى" بدأ تنفيذ عصيان مدنى شامل فى معظم محافظات جنوب اليمن ومدنه، تلبية لدعوة الرئيس الجنوبى السابق على سالم البيض".

وقال المصدر، إن مدينة عدن، كبرى مدن الجنوب، بدأ فيها العصيان منذ صباح اليوم، رغم الانتشار الأمنى الكثيف الذى شهدته المدينة إثر دعوات أطلقها الحراك لبدء مرحلة التصعيد الثورى.

وأضاف المصدر، أن المدينة شهدت عصيانا مدنيا ناجحا بنسب متفاوتة فى أحياء عدن، ففى حى كريتر استطاع الحراك الجنوبى إغلاق الإدارة المحلية وكل المصالح الحكومية والمحلات التجارية، وكذلك فى أحياء المعلا، وخور مكسر، فيما كانت النسبة أقل فى المنصورة.

ولفت المصدر إلى أنه رغم الانتشار العسكرى الكثيف وإطلاق الغازات المسيلة للدموع من قبل قوات الأمن لمنع المحتجين من قطع الطرقات فى كريتر، إلا أن الشباب فرضوا إغلاق مبنى السلطة المحلية فى المدينة.

وأشار إلى أنه فى محافظة حضرموت نفذ الحراك عصيانا مدنيا بنسبة كبيرة، حيث أغلقت المرافق العامة والمحلات الخاصة فى كل مدن حضرموت المكلا (الميناء والمطار)، كما أغلقت الإدارات المحلية.

وأوضح أنه فى مدن الشحر وتريم التابعتين لمحافظة حضرموت تم العصيان بنسبة كبيرة أيضا، كما شهدت مدينة سيئون عاصمة محافظة حصرموت الداخل، عصيانا مدنيا بنسبة أقل.

وقال مصدر محلى فى محافظة أبين، إن مدينة مودية شهدت عصيانا مدنيا حيث أغلقت المحلات التجارية والإدارة المحلية، وأضاف أن الحراك الجنوبى أغلق المنفذ الحدودى الرئيسى مع الشمال فى منطقة سناح بمحافظة الضالع، كما أغلق المنفذ الرئيسى مع الشمال فى منطقة كرش فى محافظة لحج.

وفى لحج والضالع وشبوة وعتق نفذ عصيان مدنى، وشهدت بعض هذا المناطق توترات أمنية إثر محاولة قوات الأمن منع تنفيذ العصيان المدنى.

يشار إلى أن الحراك الجنوبى أسس مطلع عام 2007، ويضم القوى والحركات والشخصيات اليمنية فى جنوب البلاد التى تطالب بالإنفصال عن الشمال، وعودة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التى كانت قائمة قبل الإعلان عن توحيد شطرى اليمن فى 22 مايو عام 1990 بعد مفاوضات طويلة وشاقة بين الطرفين.

وعلى سالم البيض هو رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بين عامى 1986 و1990، وقع على إتفاق الوحدة مع رئيس الجمهورية العربية اليمنية على عبد الله صالح، لتأسيس الجمهورية اليمنية وذلك فى 22 مايو العام 1990.